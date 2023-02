Nintendo oklestil napoved letnega dobička

Kjoto, 7. februarja - Japonski proizvajalec igralnih konzol in video iger Nintendo je oklestil napoved čistega dobička za poslovno leto 2022-2023. Po novem pričakujejo, da bo ta znašal 370 milijard jenov (2,6 milijarde evrov), medtem ko so pred tem računali na 400 milijard jenov. Kot razlog so navedli upad prodaje igralnih konzol.