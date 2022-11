Nintendo v prvem polletju močno okrepil dobiček

Kjoto, 8. novembra - Japonski proizvajalec igralnih konzol in video iger Nintendo je v prvem polletju poslovnega leta oz. med aprilom in septembrom zabeležil 230 milijard jenov (1,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 34,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ob tem so v podjetju navzgor popravili napoved celoletnega čistega dobička.