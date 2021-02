Nintendo na račun pandemije še naprej povečuje dobiček

Tokio, 1. februarja - Japonski proizvajalec igralnih konzol in video iger Nintendo še naprej izkorišča rast povpraševanja, ki jo je prinesla pandemija covida-19. Njegovi prihodki so v obdobju med aprilom in decembrom poskočili za 37,3 odstotka, čisti dobiček pa za 91,8 odstotka. Ob tem je družba spet zvišala napoved čistega dobička za celotno poslovno leto.