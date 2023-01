Parlamentarni odbor za odvzem imunitete korupcije osumljenima evroposlancema

Bruselj, 31. januarja - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je danes glasoval za odvzem imunitete poslancema, domnevno vpletenima v korupcijski škandal glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve parlament. Člani odbora so soglasno podprli, da se imuniteta odvzame poslancema Marcu Tarabelli in Andrei Cozzolinu iz vrst socialistov (S&D).