Maroški parlament zavrnil do Rabata kritično resolucijo evropskih poslancev

Rabat, 23. januarja - Maroški parlament je danes sporočil, da bo ponovno preučil odnose z Evropskim parlamentom, kot odgovor na resolucijo, ki so jo sprejeli evropski poslanci in ki to severnoafriško državo poziva, naj spoštuje svobodo izražanja in izpusti zaprte novinarje. Maroški poslanci so zavrnili "lažne" obtožbe Evropskega parlamenta in vmešavanje v zadeve Maroka.