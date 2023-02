Fajon z gospodarsko delegacijo v Uzbekistan in Kirgizistan

Taškent/Biškek, 7. februarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo od danes do petka z gospodarsko delegacijo mudila v Uzbekistanu in Kirgizistanu. Namen obiskov v srednjeazijskih državah je krepitev političnega dialoga in sodelovanja, predvsem gospodarskega, bosta pa tudi priložnost za iskanje podpore slovenski kandidaturi za članstvo v Varnostnem svetu ZN.