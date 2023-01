Fajon in Albares: V krizi je ključna enotnost Evrope

Brdo pri Kranju, 26. januarja - Slovenija in Španija imata odlične odnose in se strinjata, da je v trenutni krizi ključna enotnost Evrope, sta danes na Brdu pri Kranju poudarila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in njen španski kolega Jose Manuel Albares, ki je bil gost posveta slovenskih diplomatov. Albares je izrazil podporo Sloveniji za članstvo v Varnostnem svetu ZN.