Nato pozval Rusijo k spoštovanju sporazuma Novi Start

Bruselj, 3. februarja - Zveza Nato je danes pozvala ruske oblasti, naj spoštujejo pogodbo o omejevanju strateške jedrske oborožitve Novi Start in omogočijo izvajanje inšpekcijskih pregledov na svojem ozemlju. S tem so se pridružile pozivom ZDA, ki so v torek prav tako očitale Rusiji, da zavrača nadaljevanje inšpekcijskih pregledov.