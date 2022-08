Rusija ukinja ameriške inšpekcijske preglede v okviru pogodbe novi START

Moskva, 8. avgusta - Zaradi trenj med Rusijo in ZDA, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini, je rusko zunanje ministrstvo danes sporočilo, da bo začasno ustavilo ameriške inšpekcijske preglede objektov, ki so predmet pogodbe o zmanjšanju strateškega orožja novi START. Kot razlog za svojo odločitev so navedle sankcije in sovražno retoriko Zahoda.