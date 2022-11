Rusija za preložitev pogovorov o nadzoru strateškega jedrskega orožja krivi ZDA

Moskva, 29. novembra - Ruske oblasti so danes krivdo za preložitev dolgo pričakovanih pogovorov o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem z ZDA pripisale Washingtonu in izjemno negativnim odnosom med državama. Prav tako so ZDA obtožile strupenosti in sovražnosti do Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.