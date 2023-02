Vučić srbskim poslancem prvič predstavil predlog EU o Kosovu

Beograd, 2. februarja - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnjem izrednem zasedanju srbskega parlamenta o Kosovu poslancem prvič predstavil predlog EU o normalizaciji odnosov s Prištino, sprejetje katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Osredotočil se je na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice.