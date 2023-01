Lajčak po srečanju s Kurtijem nakazal na pripravljenost Prištine, da izpolni svoje obveznosti

Priština, 26. januarja - Kosovske oblasti so pripravljene izpolniti vse obveznosti iz prej sprejetih sporazumov, je ob vnovičnem obisku Kosova v sredo sporočil posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak po srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in podpredsednikom vlade Besnikom Bislimijem, poroča kosovski portal Kossev.info.