V novem non-paperju opozorila Prištini in Beogradu pred posledicami

Priština, 31. januarja - Albanski in kosovski mediji so v ponedeljek poročali o novem non-paperju, v katerem "neimenovani zahodni diplomat, ki je globoko vpleten" v proces normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo, izpostavlja negativne posledice za obe državi, če ne bosta sprejeli najnovejšega predloga Evropske unije o normalizaciji odnosov.