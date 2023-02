ZDA s štirimi novimi oporišči na Filipinih

Manila, 2. februarja - ZDA so si v okviru novega dogovora s filipinskimi oblastmi, ki so ga objavile med današnjim obiskom ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina v Manili, zagotovile dostop do dodatnih štirih oporišč na Filipinih. Austin je ob tem poudaril potrebo po močnejših vezeh med državama, medtem ko so v Pekingu že izrazili nezadovoljstvo nad sporazumom.