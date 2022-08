Blinken v Manili o trdnem zavezništvu med ZDA in Filipini

Manila, 6. avgusta - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je danes v Manili sestal z novim filipinskim predsednikom Ferdinandom Marcosom mlajšim in se ob tem zavzel za tesno sodelovanje in nadaljnjo poglobitev odnosov med državama. "Naše zavezništvo je trdno in verjamem, da je lahko še trdnejše," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.