Podpredsednica ZDA Kamala Harris obljubila neomajno zavezanost Filipinom

Manila, 21. novembra - ZDA so neomajno zavezane Filipinom, zlasti pri obrambi mednarodnih pravil in norm, je danes v Manili izjavila ameriška podpredsednica Kamala Harris. Cilj njenega obiska pri filipinskem predsedniku Ferdinandu Marcosu je obnovitev odnosov med dolgoletnima zaveznicama, ki so jih pretrgale kršitve človekovih pravic v tej azijski državi.