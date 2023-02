Rusija posvarila Izrael pred dobavo orožja Ukrajini

Moskva, 1. februarja - Ruske oblasti so danes posvarile Izrael pred dobavo orožja Ukrajini in se s tem odzvale na nedavno izjavo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je dejal, da premišljuje o dobavi vojaške pomoči Kijevu. Netanjaju je tudi dejal, da je Izrael odprt za posredovanje med Ukrajino in Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.