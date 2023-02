Pirc Musar v Zagrebu z željo po dialogu med vladama o arbitraži

Zagreb, 1. februarja - Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so nedvomno dobri, nerešena vprašanja pa bosta državi znali rešiti, sta se danes v Zagrebu strinjala predsednika Nataša Pirc Musar in Zoran Milanović. Veliko sta se pogovarjala o prihodnosti pobude Brdo-Brioni, pri vprašanju implementacije arbitražne razsodbe pa si želita dialoga med vladama.