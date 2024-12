Ministrstvo izdalo odločbe o nadomestilu ribičem

Ljubljana, 2. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo odločbe o dodelitvi nadomestila ribičem zaradi izpada dohodka zaradi oteženega in oviranega gospodarskega ribolova v slovenskem morju zaradi spora o meji s Hrvaško. Z ministrstva so danes še sporočili, da bodo upravičencem za lani skupno izplačali za nekaj več kot 152.810 evrov nadomestil.