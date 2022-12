Mesna industrija: Laični pozivi k omejevanju živinoreje in uživanja mesa so škodljivi

Ljubljana, 21. decembra - Način prehranjevanja in življenjski slog pomembno vplivata na zdravje, mora pa usmerjanje k zdravemu prehranjevanju slediti zdravemu razumu in smernicam prehranske stroke, v pismu predsedniku vlade piše GIZ Mesne industrije Slovenije. Zato so laični pozivi k omejevanju živinoreje in uživanja mesa vsaj škodljivo, če ne že nevarno početje, pravi.