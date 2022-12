Vlada je ustanovila in imenovala člane strateškega sveta za prehrano

Ljubljana, 1. decembra - Vlada se je na današnji seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem članov Strateškega sveta za prehrano. Ta bo pripravljal predloge in strokovne usmeritve za predsednika vlade za posodobitev nacionalnih prehranskih smernic. Te bodo sledile sodobnim zdravstvenim spoznanjem in bodo v skladu s podnebnimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja.