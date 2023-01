Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju danes o reformi sistema plač v javnem sektorju

Brdo pri Kranju, 1. februarja - Koalicijski vrh se bo danes sestal na Brdu pri Kranju in začrtal izhodišča reforme plačnega sistema v javnem sektorju, pa tudi stanovanjske politike. To bosta glede na napovedi premierja Roberta Goloba tudi današnji prioriteti koalicijskih partnerjev, na dnevnem redu pa sta sicer še davčna in šolska reforma.