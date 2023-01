Koalicijski poslanci podpisali zavezo za sodelovanje pri izvedbi zdravstvene reforme

Ljubljana, 23. januarja - Poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice so danes uskladili in podpisali zavezo za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme, so sporočili iz koalicije. Svoj podpis pod zavezo, ki sicer vključuje 10 prioritet za izvedbo zdravstvene reforme in časovnico za njihovo izvedbo, je prispevalo vseh 53 koalicijski poslancev.