Na mizo koalicijskih partnerjev zaveza za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme

Ljubljana, 19. januarja - Po sredinem koalicijskem vrhu, kjer se je pozornost koalicije vrtela okoli razmer v zdravstvu, bo danes na mizo koalicijskih partnerjev romala vsebina zaveze za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Vsebovala bo časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025. Koalicijski poslanci bodo podpise k zavezi podali do naslednjega tedna.