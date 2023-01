V Franciji spet množični protesti proti pokojninski reformi

Pariz, 31. januarja - V številnih francoskih mestih danes spet potekajo protesti proti načrtovani pokojninski reformi in stavke. Delo so med drugim prekinili zaposleni v javnem prometu, zdravstvu in šolstvu. Oblasti po neuradnih informacijah pričakujejo skupno 1,2 milijona protestnikov, kar bi preseglo številko z 19. januarja, ko je protestiralo 1,1 milijona ljudi.