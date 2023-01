V Franciji novi protesti proti pokojninski reformi

Pariz, 21. januarja - V Parizu so se danes številni znova podali na ulice v znak protesta proti pokojninski reformi, ki jo načrtuje vlada predsednika Emmanuela Macrona. Na protest proti dvigu upokojitvene starosti z 62 na 64 let so pozvale številne mladinske organizacije in levičarska stranka Nepokorna Francija.