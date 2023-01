Franciji se zaradi pokojninske reforme obeta stavkovni val, vlada optimistična

Pariz, 11. januarja - Francoski sindikati so zaradi dviga upokojitvene starosti z 62 na 64 let, ki ga je v torek napovedala francoska premierka Elisabeth Borne, pričakovano na nogah in so za prihodnji četrtek že napovedali stavke. Vlada je kljub temu reformo odločena izpeljati, napovedane proteste pa označuje kot pričakovan odziv na sistemske spremembe.