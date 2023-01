WHO še ne bo odpravil izrednih razmer zaradi pandemije covida-19

Ženeva, 30. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) še ne bo odpravila izrednih razmer, razglašenih zaradi pandemije covida-19, je danes sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in opozoril, da pandemije še ni konec. Odprava izrednih razmer sicer ne bi imela konkretnih posledic, saj vsaka država sama odloča o tem, kakšne ukrepe bo uveljavila.