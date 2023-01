V Ljubljani odkrili in priprli ruska vohuna

Ljubljana, 30. januarja - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je odkrila in v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo, poročata časnik Delo in spletni portal Siol. Ruska agenta so prijeli v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.