V Nemčiji aretirali domnevnega ruskega vohuna

Berlin, 26. januarja - V okviru preiskave domnevnega vohunjenja za Rusijo, ki je decembra že pripeljala do aretacije uslužbenca Zvezne obveščevalne službe (BND), so danes aretirali še enega človeka. Moški je osumljen sodelovanja z uslužbencem BND in naj bi zaupne informacije predajal ruski obveščevalni službi, je danes sporočilo nemško zvezno tožilstvo v Karlsruheju.