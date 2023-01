Francija ne izključuje dobave bojnih letal Ukrajini

London, 27. januarja - Francija po poročanju britanskih medijev ne izključuje dobave bojnih letal Ukrajini. "Prošnje moramo preučiti od primera do primera in pustiti odprta vsa vrata," je med obiskom v Londonu izjavil predsednik odbora za obrambo francoskega parlamenta Thomas Gassilloud in dodal, da bo več znanega v prihodnjih tednih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.