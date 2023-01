Nemčija Ukrajini obljubila leoparde, ZDA abramse

pripravil Robert Petrovič

Berlin/Washington/Kijev, 25. januarja - Nemčija je po večmesečnem oklevanju danes odobrila dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini. Hkrati se je zavezala, da ji bo dostavila 14 leopardov, dobavo pa so napovedale še Poljska, Finska, Španija in Norveška. ZDA pa so napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 Abrams. V Kijevu so zadovoljni, Moskva napoveduje, da bo tanke uničila na bojiščih.