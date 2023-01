Prvi tanki leopard naj bi v Ukrajino prispeli v prihodnjih tednih

Berlin/Varšava/London/Ottawa, 26. januarja - Poljska je danes sporočila, da bo 14 tankov leopard Kijevu dobavila v nekaj tednih oziroma takoj, ko bodo ukrajinske sile zaključile ustrezno usposabljanje. V Berlinu so dejali, da bo 14 leopardov, ki so jih obljubili Kijevu, tja prispelo konec marca ali v začetku aprila. Za konec marca so 14 tankov challenger napovedali tudi v Londonu.