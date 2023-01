Adidas in Lululemon z raziskavo slovenskih raziskovalcev do novih ženskih športnih čevljev

Ljubljana, 26. januarja - Slovenski raziskovalci so v znanstveni reviji Scientific Reports objavili analizo več kot milijona posnetkov stopal ljudi iz Severne Amerike, Evrope in Azije. Odkrili so razlike med stopali glede na regije in spola. Ugotovitve sta podjetji Adidas in Lululemon uporabili pri izdelavi ženskih športnih čevljev, so sporočili z Instituta Jožef Stefan.