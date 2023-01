Na konferenci SLO-čip 2023 o umeščanju Slovenije v evropsko industrijo čipov

Ljubljana, 24. januarja - Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je dopoldne začela prva slovenska konferenca o čipih in polprevodnikih SLO-čip 2023. Njen namen je ponuditi vpogled v raziskave in dosežke na tem področju ter povezati slovenske raziskovalce, inženirje, znanstvenike in industrijske strokovnjake.