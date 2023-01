Neupravičeno zvišane cene na Hrvaškem po ukrepanju inšpekcije znižalo 70 odstotkov ponudnikov

Zagreb, 26. januarja - Na Hrvaškem je 70 odstotkov trgovcev in ponudnikov storitev, ki so po ugotovitvah tržnega inšpektorata po uvedbi evra neupravičeno zvišali cene, te vrnilo na raven pred 31. decembrom. Kot so sporočili s tamkajšnjega inšpektorata, to jasno kaže, da so ukrepi vlade za zaščito potrošnikov obrodili sadove.