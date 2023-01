Hrvaška vlada načrtuje primerjavo cen 80 izdelkov trgovcev

Zagreb, 18. januarja - Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo načrtuje bele in črne liste trgovcev, ki bodo temeljile na poštenem in nepoštenem oblikovanju cen na trgu. Ministrstvo je v ta namen pozvalo deset največjih trgovcev, naj dostavijo cene za 80 najbolj prodajanih izdelkov, a sta to za zdaj pripravljena storiti le Konzum in KTC, piše hrvaški časnik Večernji list.