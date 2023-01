Na Hrvaškem zaradi podražitev ob uvedbi evra znova omejitev cen nekaterih živilskih izdelkov

Zagreb, 13. januarja - Zaradi neupravičenega dvigovanja cen po uvedbi evra 1. januarja se je hrvaška vlada odločila na novo omejiti cene devetih živilskih izdelkov. Nove cene olja, mehke in ostre moke, sladkorja, svinjskega in piščančjega mesa ter mletega mešanega mesa in mleka bodo tokrat veljale do 31. marca.