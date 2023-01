Predlogu za izboljšanje letalske povezljivosti v DZ napovedana podpora

Ljubljana, 26. januarja - Poslanske skupine so danes na seji DZ večinoma napovedale podporo predlogu zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, ki predvideva subvencije prevoznikom za vzpostavitev linij iz Slovenije. Izpostavile so velik padec letalskega potniškega prometa v Sloveniji ter pomen te povezanosti med drugim za gospodarstvo in turizem.