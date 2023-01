Odbor DZ podprl predlog zakona za izboljšanje letalske povezljivosti

Ljubljana, 19. januarja - Odbor DZ za gospodarstvo je brez glasu proti podprl vladni predlog interventnega zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti. Člani odbora so se večinoma strinjali, da je to precej boljša rešitev kot ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika. Podprli so tudi predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize.