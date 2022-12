Han napovedal nadaljnje subvencioniranje letalskih povezav, tudi v Skopje

Skopje/Ljubljana, 14. decembra - Ministrstvi za gospodarstvo in za infrastrukturo bosta v 2023 poskrbeli za nadaljnje subvencioniranje letalskih povezav po Evropi in v regiji, na vrsto bo prišlo tudi Skopje, je ob robu obiska gospodarske delegacije v Severni Makedoniji za STA dejal gospodarski minister Matjaž Han. To je pomembno za slovensko gospodarstvo in turizem, je dodal.