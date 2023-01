Pošta Slovenije bo izdala dve znamki Josipa Ipavca

Šentjur, 25. januarja - Na predlog šentjurske občine bo Pošta Slovenije v petek ob 150. obletnici rojstva skladatelja Josipa Ipavca izdala dve znamki, ovojnico in žig. Komplet znamke in žiga Ipavca pa bodo v knjižnici Šentjur razstavili že na odprtju četrtkove likovne razstave Katarine Jazbinšek, so danes sporočili s šentjurske občine.