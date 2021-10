V Šentjurju koncert v spomin na Ipavca in Čajkovskega

Šentjur, 5. oktobra - Na Ipavčevem vrtu v Šentjurju bo drevi koncert v spomin na Josipa Ipavca, ki mu je slovenska kulturna in glasbena javnost posvetila letošnje leto, in Petra Iljiča Čajkovskega, katerega jubilej je bil obeležen lani. Na koncertu bodo nastopili tenorist Tilen Udovič, sopranistka Marina Igritskaya, violinistka Inga Ulokina in pianistka Olga Ulokina.