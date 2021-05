V Šentjurju panojska razstava o rodbini Ipavec

Šentjur, 20. maja - Zgodovinski arhiv Celje se praznovanju jubilejnega leta Josipa Ipavca pridružuje s postavitvijo zunanje razstave pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju, kjer je Ipavec umrl. Ob razstavi so izdali tudi publikacijo Aleksandra Žižka To je krasna obitelj, ti Ipavci!, podnaslovljeno Franc, Benjamim, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu.