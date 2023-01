Johnson & Johnson v zadnjem četrtletju kljub padcu dobička presegel pričakovanja

New York, 24. januarja - Ameriški koncern Johnson & Johnson, ki poleg farmacevtskih izdelkov in medicinske opreme izdeluje tudi kozmetične in zdravstvene izdelke, je v zadnjem četrtletju lanskega leta zabeležil 3,52 milijarde dolarjev dobička. To je manj kot v enakem obdobju leta 2021, a kljub temu več od pričakovanj analitikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.