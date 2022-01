Johnson & Johnson zaradi dobre prodaje cepiva proti covidu-19 povečal dobiček in prihodke

New York, 25. januarja - Farmacevtski velikan Johnson & Johnson je v zadnjem četrtletju lanskega leta z rastjo dobička presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta, narasli so tudi prihodki, vendar nekoliko manj od pričakovanj. Johnson & Johnson letos pričakuje od tri do 3,5 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje cepiva proti covidu-19.