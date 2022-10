Johnson & Johnson v tretjem četrtletju z rastjo dobička

New York, 18. oktobra - Ameriški koncern Johnson & Johnson, ki poleg farmacevtskih izdelkov in medicinske opreme izdeluje tudi kozmetične in zdravstvene izdelke za široko uporabo, je v tretjem četrtletju zabeležila 4,46 milijarde dolarjev dobička, kar je 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. S tokratnimi rezultati je presegla napovedi analitikov.