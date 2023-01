Bruselj z dodatnimi predlogi za zaščito opraševalcev

Bruselj, 24. januarja - Evropska komisija je danes predstavila nove predloge za spopad s perečo problematiko zmanjševanja števila opraševalcev po Evropi. Dokument z naslovom Novi dogovor za opraševalce predvideva nove ukrepe EU in članic povezave s ciljem spremembe negativnih trendov do leta 2030, predstavlja pa del prizadevanj unije na področju kmetijstva in okolja.