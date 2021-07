Okoljski ministri EU o novih svetovnih ciljih biotske raznovrstnosti in varstvu opraševalcev

Brdo pri Kranju, 21. julija - Drugi dan neformalnega srečanja ministrov EU za okolje in podnebne spremembe na Brdu pri Kranju je razprava potekala o novem predlogu svetovnih ciljev za globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Razpravljali so tudi o izzivih pri skupnem varstvu opraševalcev in vzpostavitvi okvira za spremljanje stanja opraševalcev na ravni EU.