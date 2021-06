Evropski parlament pozval k zavezujočim ciljem za zaščito biotske raznovrstnosti

Strasbourg/Bruselj, 9. junija - Evropski parlament je potrdil novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in obenem pozval k boljši zaščiti kopenskih in morskih območij unije. V resoluciji, ki so jo poslanci sprejeli v torek, zahtevajo tudi zavezujoče cilje za zaščito prostoživečih vrst in ljudi.